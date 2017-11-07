Левон Аронян и Габриел Саркисян завоевали личные медали в командном ЧЕ по шахматам

PanARMENIAN.Net - Гроссмейстер Левон Аронян показал лучший результат на первой доске в командном первенстве Европы по шахматам на острове Крит.

Армянский шахматист набрал 4,5 очков из 7 возможных, оставив позади азербайджанца Шахрияра Мамедъярова и чеха Давида Навару.

На третьей доске член сборной Армении Габриел Саркисян показал второй результат, набрав 6,5 очков из 9. Первым стал россиянин Никита Витюгов, на третьем месте – поляк Каспер Пиорун, сообщает пресс-служба НОКА.

Армянские сборные завершили командный ЧЕ по шахматам без особых успехов.Мужская сборная Армении в отсутствии Левона Ароняна не смогла обыграть сборную Сербии - 2:2.Женская сборная Армении по шахматам заняла 9-е место на командном чемпионате Европы. В заключительном туре армянская команда с крупным счетом 0,5:3,5 уступила сборной России.