Саудовский принц с армянскими корнями потерял более $1 млрд в результате ареста

PanARMENIAN.Net - Состояние одного из богатейших людей мира, саудовского принца-миллиардера с армянскими корнями аль-Валида ибн Талала ибн Абдель Азиза уменьшилось на 1,22 миллиарда долларов из-за падения акций принадлежащей ему компании Kingdom Holding Co.

Обвал акций Kingdom Holding Co произошел после ареста принца и ряда членов королевской семьи, а также десятков действующих и бывших высокопоставленных саудовских чиновников, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Центральный банк Саудовской Аравии просит банки заморозить счета задержанных в рамках борьбы с коррупцией лиц, отмечает агентство. Генеральный прокурор королевства заявил, что прошедшие аресты являются лишь фазой в масштабной антикоррупционной кампании.

5 ноября в королевстве по обвинению в коррупции задержаны 11 принцев и несколько десятков действующих и бывших высокопоставленных чиновников. Аресты провел Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии, главой которого накануне был назначен наследный принц Мухаммад бен Салман.

Будущий миллиардер родился в 1955 году в городе Джидда (Саудовская Аравия) в семье саудовского принца Талала и ливанки Мона аль-Солхи. Дедом принца аль-Валида был основатель Саудовской Аравии, первый король страны Абдель Азиз ибн Сауд, который уже в солидном возрасте взял в жены спасшуюся в годы Геноцида армян в Османской империи армянскую девушку по имени Мунайир.

По данным Forbes, состояние принца аль-Валида бин Талала — около 19 миллиардов долларов; в списке самых богатых людей мира, составленном изданием, он занимает 45 место. Принцу 62 года. Бин Талал основал Kingdom Holding Company — инвестиционную компанию, которой он до сих пор владеет и управляет.Принц является крупнейшим акционером финансовой корпорации Citigroup, ему также принадлежит вторая по размеру доля в медиакомпании 21st Century Fox.