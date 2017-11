Вышел трейлер «Секретного досье» Спилберга с Томом Хэнксом и Мерил Стрип

PanARMENIAN.Net - Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер фильма «Секретное досье» (The Post) Стивена Спилберга.

Трейлер ленты опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox.

В картине рассказывается о журналистах The New York Times и The Washington Post, у которых оказались секретные документы Пентагона о войне во Вьетнаме.

Главные роли в «Секретном досье» исполнили Том Хэнкс и Мерил Стрип. Они сыграли редакторов двух изданий, которым придется рискнуть многим ради правды.

Выход фильма в широкий прокат ожидается 22 декабря 2017 года.