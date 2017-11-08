Карабахское урегулирование обсудят в ходе совета глав МИД ОБСЕ в Вене
8 ноября 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос урегулирования карабахского конфликта обсудят в Вене в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщили в пресс-службе действующего председателя организации, министериал пройдет 7-8 декабря в австрийской столице, передает Report.
В пресс-службе сообщили, что предстоящая министерская встреча не будет иметь единой тематики.
«Главными приоритетами австрийского председательства в ОБСЕ, которые будут обсуждаться в ходе встречи, помимо снижения напряженности в зоне конфликтов на пространстве ОБСЕ, являются борьба с экстремизмом и радикализмом, равно как и усилия по восстановлению доверия в рамках организации. Однако, несмотря на то, что нагорно-карабахский конфликт не будет отдельной темой министериала, у делегаций будет возможность сослаться на этот вопрос в своих традиционных заявлениях», - сообщили в офисе председателя.
По словам представителя пресс-службы, на полях министериала в прошлые годы также проходили встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Председательствовать на заседании в Вене будет действующий министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, вторую и третью рабочие сессии же возглавят предыдущий и предстоящий председатели.
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян может втретиться со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым 16 ноября в Москве в рамках переговоров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.15 ноября в Москву прибудут с визитом президент Армении Серж Саргсян и глава МИД РА, и встреча с Налбандяном может состояться в рамках переговоров с сопредседателями МГ ОБСЕ.
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