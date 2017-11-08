// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Карабахское урегулирование обсудят в ходе совета глав МИД ОБСЕ в Вене

Карабахское урегулирование обсудят в ходе совета глав МИД ОБСЕ в Вене
8 ноября 2017 - 16:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Вопрос урегулирования карабахского конфликта обсудят в Вене в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщили в пресс-службе действующего председателя организации, министериал пройдет 7-8 декабря в австрийской столице, передает Report.

В пресс-службе сообщили, что предстоящая министерская встреча не будет иметь единой тематики.

«Главными приоритетами австрийского председательства в ОБСЕ, которые будут обсуждаться в ходе встречи, помимо снижения напряженности в зоне конфликтов на пространстве ОБСЕ, являются борьба с экстремизмом и радикализмом, равно как и усилия по восстановлению доверия в рамках организации. Однако, несмотря на то, что нагорно-карабахский конфликт не будет отдельной темой министериала, у делегаций будет возможность сослаться на этот вопрос в своих традиционных заявлениях», - сообщили в офисе председателя.

По словам представителя пресс-службы, на полях министериала в прошлые годы также проходили встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Председательствовать на заседании в Вене будет действующий министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, вторую и третью рабочие сессии же возглавят предыдущий и предстоящий председатели.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян может втретиться со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым 16 ноября в Москве в рамках переговоров с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.15 ноября в Москву прибудут с визитом президент Армении Серж Саргсян и глава МИД РА, и встреча с Налбандяном может состояться в рамках переговоров с сопредседателями МГ ОБСЕ.

Ссылки по теме:
Report: В Вене обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта
 Самое значимое
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфереМГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в КарабахеНовоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Граждане Армении могут получить право работать в России водителями с национальными правами
Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана
Джигарханян о жене: Она фантастический вор, попыталась завладеть финансами театра
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Uber заключила контракт с NASA по разработке управления летающими такси По контракту NASA должно будет решить проблему слежения и управления сотнями или тысячами летательных аппаратов в городском воздушном пространстве
СМИ: Неймар симулировал травму и отказался ехать на матч ПСЖ Перед выездным матчем с «Анже», состоявшимся 4 ноября, форвард остался в Париже
Веселые и богатые: Чем занимаются бывшие КВНщики Арман Сагателян и Артур Джанибекян Между тем, есть и те, кто завязал со сценой и юмором, в их числе и бывшие КВНщики Арман Сагателян и Артур Джанибекян
Вышел трейлер «Секретного досье» Спилберга с Томом Хэнксом и Мерил Стрип (видео) В картине рассказывается о журналистах The New York Times и The Washington Post, у которых оказались секретные документы Пентагона о войне во Вьетнаме