// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МИД РФ: МГ ОБСЕ хочет организовать встречу Налбандян-Мамедьяров до конца 2017 года

МИД РФ: МГ ОБСЕ хочет организовать встречу Налбандян-Мамедьяров до конца 2017 года
8 ноября 2017 - 17:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана до конца 2017 года. Об этом сообщили в МИД России.

«Учитывая итоги прошедшего 16 октября в Женеве саммита в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, сопредседатели планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана до конца года. А до этой встречи сопредседатели проведут консультации с главами МИД Азербайджана и Армении по отдельности. В настоящий момент российский сопредседатель вместе с американским и французским коллегами ведет работу над определением места и даты этих консультаций»,- заявили в ведомстве, пишет АПА.

В пресс-службе действующего председателя ОБСЕ заявили, чтовопрос урегулирования карабахского конфликта обсудят в Вене в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Министериал пройдет 7-8 декабря в австрийской столице.

Ссылки по теме:
Apa.az: МИД России: Сопредседатели планируют организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении до конца года
 Самое значимое
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфереМГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в КарабахеНовоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Граждане Армении могут получить право работать в России водителями с национальными правами
Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана
Джигарханян о жене: Она фантастический вор, попыталась завладеть финансами театра
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Uber заключила контракт с NASA по разработке управления летающими такси По контракту NASA должно будет решить проблему слежения и управления сотнями или тысячами летательных аппаратов в городском воздушном пространстве
СМИ: Неймар симулировал травму и отказался ехать на матч ПСЖ Перед выездным матчем с «Анже», состоявшимся 4 ноября, форвард остался в Париже
Карабахское урегулирование обсудят в ходе совета глав МИД ОБСЕ в Вене Как сообщили в пресс-службе действующего председателя организации, министериал пройдет 7-8 декабря в австрийской столице
Вышел трейлер «Секретного досье» Спилберга с Томом Хэнксом и Мерил Стрип (видео) В картине рассказывается о журналистах The New York Times и The Washington Post, у которых оказались секретные документы Пентагона о войне во Вьетнаме