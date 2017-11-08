МИД РФ: МГ ОБСЕ хочет организовать встречу Налбандян-Мамедьяров до конца 2017 года

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана до конца 2017 года. Об этом сообщили в МИД России.

«Учитывая итоги прошедшего 16 октября в Женеве саммита в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, сопредседатели планируют организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана до конца года. А до этой встречи сопредседатели проведут консультации с главами МИД Азербайджана и Армении по отдельности. В настоящий момент российский сопредседатель вместе с американским и французским коллегами ведет работу над определением места и даты этих консультаций»,- заявили в ведомстве, пишет АПА.

В пресс-службе действующего председателя ОБСЕ заявили, чтовопрос урегулирования карабахского конфликта обсудят в Вене в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Министериал пройдет 7-8 декабря в австрийской столице.