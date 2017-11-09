Пайлан: В основе системы образования Турции лежит религия

PanARMENIAN.Net - В парламенте Турции продолжаются обсуждения проекта государственного бюджета на 2018 год, в рамках которых 7 ноября был представлен бюджет, предназначенный министерству образования страны. В ходе обсуждения данного проекта выступил также депутат-армянин от курдской Демократической партии народов Каро Пайлан.

Депутат раскритиковал образовательную политику Турции отметив, что в основе системы образования лежит религия. Парламентарий осудил изменения в системе образования, пишетErmenihaber со ссылкой на турецкое издание Demokrathaber.

Пайлан выразил возмущение в связи с тем, что министр образования Турции Исмет Йылмаз в своем выступлении абсолютно не обратился к данным изменениям. Пайлан обратился также к определению «качественное образование», которое было употреблено на официальной странице министерства в Twitter, подчеркнув, что подобным образом Йылмаз назвал образование в 90% турецких школах некачественным.

На странице министерства образования Турции в Twitter была сделана запись относительно изменений в системе образования, где определение «качественное образование» было использовано в адрес лишь нескольких школ. В связи с недовольством юзеров запись была удалена.

«Религиозное образование, цель воспитания верующего поколения, о чем многократно говорил сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вы превратили в главную миссию вашего министерства. В то время как это должно было стать всего лишь ответвлением в системе образования. Так что стало с научным, демократичным и сбалансированным образованием?» – отметил Пайлан.