Пайлан: В основе системы образования Турции лежит религия
9 ноября 2017 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В парламенте Турции продолжаются обсуждения проекта государственного бюджета на 2018 год, в рамках которых 7 ноября был представлен бюджет, предназначенный министерству образования страны. В ходе обсуждения данного проекта выступил также депутат-армянин от курдской Демократической партии народов Каро Пайлан.
Депутат раскритиковал образовательную политику Турции отметив, что в основе системы образования лежит религия. Парламентарий осудил изменения в системе образования, пишетErmenihaber со ссылкой на турецкое издание Demokrathaber.
Пайлан выразил возмущение в связи с тем, что министр образования Турции Исмет Йылмаз в своем выступлении абсолютно не обратился к данным изменениям. Пайлан обратился также к определению «качественное образование», которое было употреблено на официальной странице министерства в Twitter, подчеркнув, что подобным образом Йылмаз назвал образование в 90% турецких школах некачественным.
На странице министерства образования Турции в Twitter была сделана запись относительно изменений в системе образования, где определение «качественное образование» было использовано в адрес лишь нескольких школ. В связи с недовольством юзеров запись была удалена.
«Религиозное образование, цель воспитания верующего поколения, о чем многократно говорил сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вы превратили в главную миссию вашего министерства. В то время как это должно было стать всего лишь ответвлением в системе образования. Так что стало с научным, демократичным и сбалансированным образованием?» – отметил Пайлан.
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