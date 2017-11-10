Белый дом: Встреча Путина и Трампа не состоится
10 ноября 2017 - 13:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Ее цитирует агентство Блумберг.
По словам Сандерс, встречу не удастся организовать из-за плотного рабочего графика Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
В Кремле эти данные не подтвердили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что согласование продолжается, ясности пока нет.
Москва и Вашингтон не исключали, что президенты могут встретиться на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, который проходит 10-11 ноября. Путин уже прибыл в страну. Он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с премьером Японии, а также лидерами Китая, Вьетнама и Филиппин.
Сам Трамп выразил надежду на встречу с российским лидером и назвал возможные переговоры важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Темами для обсуждения также назывались урегулирование на Украине, Сирия и борьба с терроризмом. Последний раз лидеры встречались на полях саммита G20 в Германии в июле.
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