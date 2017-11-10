Apple признала: У iPhone X проблемы с сенсором
10 ноября 2017 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple признала наличие проблем с сенсорным экраном iPhone X, из-за которых смартфон перестает реагировать на нажатия при холодной погоде. Компания планирует в скором времени исправить этот недостаток.
В Apple прокомментировали ситуацию лишь после того, как о ней написал пользователь Reddit. Его поддержали другие обладатели iPhone X. Проблема заключается в том, что экран смартфона перестает реагировать на нажатия на улице при температуре воздуха около нуля градусов, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Loop.
«Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X временно перестает реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран снова становится полностью отзывчивым. Решение проблемы будет одной из задач следующих обновлений смартфона», — указали в компании.
В начале ноября Apple предупредила о возможности выгорания дисплея iPhone X. Такой эффект возникает после того, как на экране долгое время было открыто высококонтрастное яркое изображение.
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