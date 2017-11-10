В Ростовской области уничтожили 21 тонну помидоров из Армении
10 ноября 2017 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ростовскую область поступила 21 тонна томатов из Армении, которую впоследствии уничтожили. Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, пробы от партии были отправлены на экспертизу в специализированную лабораторию. Специалисты выяснили, что в образцах присутствует опасный карантинный вредитель: южноамериканская томатная моль.
«Южноамериканская томатная моль – опасный вредитель овощных культур закрытого и открытого грунта. Родиной вредителя является Центральная Америка. Наибольшую вредоносность проявляет на томатах, также томатная моль способна массово поражать картофель, баклажаны и перец. А потери урожайности и товарных качеств продукции в результате повреждения вредителем могут достигать по разным оценкам до 35–100 процентов. Кроме того, вредитель отличается повышенной активностью и адаптивностью», - добавили в Управлении, пишет «Комсомольская правда».
В итоге, выпуск зараженной продукции был запрещен. А собственником принято решение об уничтожении всей партии партии.
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