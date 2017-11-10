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Мхитарян - белорусам: Не расстраивайтесь, у вас очень хорошая сборная

Мхитарян - белорусам: Не расстраивайтесь, у вас очень хорошая сборная
10 ноября 2017 - 13:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян после завершения товарищеского поединка с командой Белоруссии, пожелал соперникам удачи в будущем. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

«Не расстраивайтесь. У вас очень хорошая сборная. Я думаю, что у вас всё впереди. Удачи в будущем», – сказал Мхитарян, пишет Championat.com.

В товарищеском матче, который 9 ноября состоялся в Ереване, армянская команда разгромила сборную Белоруссии со счетом 4:1. В составе хозяев поля один из мячей на свой счет записал Мхитарян.

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Championat.com: Мхитарян — сборной Беларуси: не расстраивайтесь, у вас очень хорошая сборная
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