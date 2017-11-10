В Ираке заявили о задержании 200 связанных с ИГ гражданок Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Армия Ирака задержала 512 россиянок и 200 гражданок Азербайджана по подозрению в членстве в террористической группировке «Исламское государство». Об этом заявила иракский депутат Виан Дахиль.

«Пятьсот двенадцать женщин из России и 200 из Азербайджана были задержаны силами Ирака и направлены в тюрьму как члены ИГ», — написала парламентарий в Twitter.

Где были задержаны женщины и за какой период приводятся данные, не уточняется.

В свою очередь,источник в министерстве обороны Ирака заявил, что информация о задержанных 512 россиянках не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

«Задержанные есть, но их совсем немного и они различных национальностей», — заявил источник.

По его словам, не сдавшиеся армии Ирака во время битвы за Мосул члены ИГ были уничтожены авиаударами. Мосул был освобожден от ИГ в июле.

Ранее стало известно, что в террористической группировке «Джебхат ан-Нусра», которая ведет активную деятельность в Сирии, есть множество азербайджанцев. Более того, некоторые из полевых командиров в группировке — азербайджанцы. Сколько конкретно в составе этой организации граждан Азербайджана, точно не известно.