Шер призвала поддержать и посмотреть новый фильм о Геноциде армян
10 ноября 2017 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Известная американская певица армянского происхождения Шер призвала всех поддержать и посмотреть новый фильм о Геноциде армян «Намерение разрушить» (Intnent To Distroy). Об этом певица написала в своем микроблоге в Twitter.
«Получивший награду Intent to Destroy о Геноциде армян, созданный моим дорогим другом Эсраиляном (продюсер Эрик Эсраилян - ред.), с завтрашнего дня можно посмотреть в кинотеатрах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Прошу, поддержите и «Сдержите обещание», - написала Шер.
Мировая премьера документального фильма «Намерение уничтожить» режиссера Джо Берлингера о Геноциде армян состоится в Нью-Йорке 10 ноября в рамках международного кинофестиваля Трайбека.Лента рассказывает о событиях, которые происходили в Османской империи 102 года назад, о жертвах Геноцида армян и их потомках, по сей день борющихся за признание совершенного против армян преступления.
В фильме снимались Атом Эгоян, Кристиан Бэйл, Майк Медавой, Эрик Погосян, Серж Танкян, Анджела Сарафян, Шоре Агдашлун и бывший посол США в Армении Джон Эванс. В качестве сопродюссера выступил Эрик Эсраилян.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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