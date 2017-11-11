В РФ азербайджанского бизнесмена Исмаилова обвиняют в организации убийств
11 ноября 2017 - 15:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. Об этом сообщила его адвокат Марина Русакова.
«Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября», - сообщила она, пишет «Интерфакс».
Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Он объявлен в международный розыск. По словам адвоката, Исмаилов вину не признает.
Как пояснила Русакова, предпринимателю вменяется организация двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино моторс» Юрия Брилёва.
По делу ранее были арестованы брат Исмаилова Рафик, а также предполагаемый соучастник преступления Мехман Керимов. «Керимов пошел на сделку со следствием и оговорил Тельмана Исмаилова», - сказала она.
В сентябре у экс-владельца Черкизовского рынка, предпринимателя Тельмана Исмаилова прошли обыски по 12 адресам. По данным источника, они были связаны с убийством предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилёва весной прошлого года. По обвинению в совершении преступления был арестован брат Исмаилова Рафик. После обысков источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что у следователей к Исмаилову претензий пока никаких не заявлено, обыски проходили в рамках дела его брата.
После закрытия несколько лет назад Черкизовского рынка на востоке Москвы бизнес некогда успешного Исмаилова пошел на спад. По сообщениям СМИ, основные его активы арестованы по требованию кредиторов, которым он задолжал значительные суммы.
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