«Карточный домик» хотят продолжить снимать без Спейси

PanARMENIAN.Net - Сценаристы сериала «Карточный домик» пытаются переработать концепцию шестого сезона, чтобы избавиться от главного героя Фрэнка Андервуда в исполнении Кевина Спейси.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к создателям проекта, компания Netflix не планирует закрывать успешный сериал. Сценаристы собираются продолжить «Карточный домик» без персонажа Спейси и раздумывают над тем, как это осуществить.

Отмечается, что в одноименной британской версии сериала, выходившей в 1990-м, прототип Андервуда Фрэнсис Уркхарт был убит в последнем эпизоде, пишет Lenta.ru.

В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

На фоне скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. Работа над последней частью политической драмы была заморожена.