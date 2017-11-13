Spice Girls воссоединятся в полном составе в 2018 году
13 ноября 2017 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская поп-группа Spice Girls воссоединится в полном составе в 2018 году.
«Все пять певиц летом вели секретные переговоры, и наконец они договорились воссоединиться в 2018-м. Они будут работать над серией проектов, среди которых альбом и специальный выпуск телешоу», — рассказал собеседник The Sun.
Отмечается, что главным препятствием для воссоединения коллектива была Виктория Бекхэм, которая ранее срывала гастроли Spice Girls, запрещая остальным участницам исполнять старые песни.
«Уговорить Викторию было главной задачей для всех», — подчеркнул источник, пишет Lenta.ru
Spice Grils просуществовала до 2008 года и стала одной из самых популярных девичьих поп-групп в мире. В состав коллектива входили Мэл Би (Мелани Браун), Виктория Бекхэм, Джерри Холлиуэлл, Мелани Си и Эмма Бантон. Последнее выступление Spice Girls в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне — команда объединилась ради одного шоу.
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