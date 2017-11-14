Сериалу по «Властелину колец» быть: Amazon подтвердил покупку прав
14 ноября 2017 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Amazon объявила, что приобрела права на съемку сериала по вселенной книжной трилогии «Властелин колец» британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.
«Властелин колец» — культурный феномен, захвативший воображение поколений поклонников через книги и киноэкраны», — отметила представительница Amazon Шэрон Таль Игуадо. Она пообещала «взять фанатов франшизы в эпическое путешествие по Средиземью», пишет Lenta.ru.
«У Шэрон и ее команды есть необыкновенные идеи — перенести на экран ранее неисследованные истории, основанные на работах Толкина», — подчеркнул Мэтт Гэлсор, представитель компании Tolkien Estate and Trust, обладающей правами на произведения британского писателя.
О желании Amazon снять фэнтези-телесериал по «Властелину колец» стало известно 5 ноября. Тогда компания вела переговоры с Tolkien Estate and Trust.
Самая знаменитая экранизация работ Толкина — кинотрилогия «Властелин колец» режиссера Питера Джексона. Мировая премьера первой части «Братство кольца» состоялась в конце 2001 года. Последняя часть, «Возвращение короля», вышла в 2003-м. Джексон также снял серию фильмов по повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».
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