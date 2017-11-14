Армянские вина и коньяк выходят на азиатский рынок

PanARMENIAN.Net - 13 армянских компаний, занимающихся производством вина, коньяка и других алкогольных напитков, при поддержке Фонда развития Армении и Фонда виноградарства и виноделия Армении впервые принимают участие в выставке Prօwine China – 2017, которая проходит 14 – 16 ноября в Китае.

В одном общем павильоне представлено армянское виноделие и коньячная продукция.

Участие армянских компаний, имеющих потенциал экспорта, софинансировано в рамках господдержки.

Prօwine China является одной из крупнейших международных выставок. В этом году в ней принимают участие 650 компаний из 37 стран мира, ожидается, что выставку посетят свыше 12 тысяч импортеров и специалистов.