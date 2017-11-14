В США опубликуют посвященную армянской кухне книгу «Лаваш»
14 ноября 2017 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Авторитетное издание в США Chronicle Books в скором времени опубликует кулинарную книгу «Лаваш», посвященную кухне Армении и Арцаха. Инициаторы и авторы книги, лауреат премии из США писатель Кейт Лихи, гастрономический фотограф Джон Ли и шеф-повар Ара Задан уже отправились в Армению. Они начали изучения первого этапа книги, выехав в различные регионы страны, чтобы найти традиционные способы приготовления армянских блюд.
Один из авторов книги, фотограф Джон Ли ранее вел мастер-класс по гастрономической фотографии в Тумо в Ереване, а Ара Задан – кулинарный мастер-класс в новых аналоговых проектах студий Тумо. На всем протяжении сьемки и изучения книги с группой будут работать, помогать им и учиться у них студенты Тумо.
Книга представит кухню Армении и Арцаха – от закусок до десерта. Основной упор будет сделан на лаваш, включенный в представительский список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, который является одним из символов армянской кухни.
15 ноября Кейт Лихи, Джон Ли и Ара Задан проведут встречу в студиях Тумо. На встрече они представят общественности Армении идею книги «Лаваш», а также познакомят со сферой кулинарных книг и процессом их создания.
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