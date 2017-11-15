Парламент Армении принял закон о частичной отмене отсрочки по учебе
15 ноября 2017 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении принял во втором и окончательном чтенйии поправки к закону о воинской службе, предполагающие изменения в процедуре отсрочки от армии по учению.
«За» проголосовало 86 депутатов, «Против» – 6 представителей оппозиционного блока «Елк».
Отменяется отсрочка от армии для тех студентов, которые не присоединятся к программе по подготовке офицеров «Честь имею»․
Согласно программе, студенты, присоединившиеся к ней, будут получаеть военное образование параллельно гражданской профессии, а по окончании зачисляются на трехлетнюю службу в звании лейтенанта. Участник пробраммы будет получать зарплату в 260 тыс драм ($540 по текущему курсу), по завершению службы, им будет возмещена плата за учебу в бакалавриате, а при поступлении в магистратуру – также оплата за нее.
Принятие закона сопровождается акциями протеста студентов, требующих сохранить нынешнюю ситуацию с призывом в армию. Часть студентов перекрыла улицу Демирчяна, прилегающую к парламенту. Несколько человек объявили 14 ноября голодовку.
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