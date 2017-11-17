Аронян стартовал с ничьей в последнем этапе Гран-при ФИДЕ
17 ноября 2017 - 15:08 AMT
PanARMENIAN.Net - На стартовавшем 17 ноября в Пальма-де-Мальорке (Испания) последнем IV этапе Гран-при ФИДЕ армянский гроссмейстер Левон Аронян черными сыграл вничью с россиянином Дмитрием Яковенко.
Из 9 партий тура победы были одержаны в трех: Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Борис Гельфанд (Израиль) 1:0, Эрнесто Инаркиев (Россия) – Ли Чао (Китай) 1:0, Аниш Гири (Нидерланды) - Ричард Раппорт (Венгрия) 1:0, сообщает пресс-служба НОКА.
Партии второго тура состоятся 17 ноября.
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Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
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