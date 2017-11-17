Аронян стартовал с ничьей в последнем этапе Гран-при ФИДЕ

Лапшин: Меня нашли повешенным в камере бакинской тюрьмы Лапшин рассказал о заключении в бакинской тюрьме, бизнес-джете дочери Ильхама Алиева, на котором его доставили из Минска в Баку Лапшин рассказал о заключении в бакинской тюрьме, бизнес-джете дочери Ильхама Алиева, на котором его доставили из Минска в Баку

Налбандян: Попытки Азербайджана влезть в овечью шкуру не могут никого обмануть Глава МИД Армении напомнил также, что после многолетних обсуждений основных принципов Азербайджан заявил, что их обсуждать не нужно Глава МИД Армении напомнил также, что после многолетних обсуждений основных принципов Азербайджан заявил, что их обсуждать не нужно

В Японии компания извинилась за отбытие поезда на 20 секунд раньше расписания Скоростной поезд должен был отправиться от станции Минами-Нагареяма в 9:44:40 по местному времени, однако вместо этого выехал в 9:44:20 Скоростной поезд должен был отправиться от станции Минами-Нагареяма в 9:44:40 по местному времени, однако вместо этого выехал в 9:44:20