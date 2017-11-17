Армянский Каханд Папа - в топ-5 популярных Дедов Морозов в странах СНГ у российских туристов

PanARMENIAN.Net - Армянский Дед Мороз - Каханд Папа или Мец Папук («Дедушка нового года») вошелв топ-5 популярных Дедов Морозов в странах СНГ у российских туристов. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Каханд Папа встречает гостей вместе с Дзюнанушик или «Снежная Ануш». Каханд одет в зеленый костюм.

По данным агентства, в топ-5 Дедов Морозов, популярных у туристов в странах СНГ, входят Дзед Мароз (Белоруссия), Аяз Ата (Казахстан), Шахта Баба (Азербайджан), Каханд Папа (Армения) и Корбобо (Узбекистан).В странах СНГ и бывшего СССР также популярны Мэш Крэчун (Молдавия), Аяз Ата (Киргизия), Бобои Барфи (Таджикистан), Аяз Баба (Туркмения), Товлис Бабуа (Грузия) и Святой Николай (Украина).