Карабахский флаг появился на худи известного американского бренда HUF

PanARMENIAN.Net - Известная американская линия верхней одежды HUF выпустила новые худи (мягкие свитера с капюшоном), на которых напечатан флаг Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

На рукавах худи триколор Арцаха с белым ковровым узором изображен между флагами Республики Корея и Швейцарии, пишет Rusarminfo.

Новые худи бренда уже покорили США и Европу.

Бренд HUF был основан в 2002 году любителем скейтбординга из Лос-Анджелеса Кейтом Хуфнагелом.