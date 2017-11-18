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Карабахский флаг появился на худи известного американского бренда HUF

Карабахский флаг появился на худи известного американского бренда HUF
18 ноября 2017 - 16:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Известная американская линия верхней одежды HUF выпустила новые худи (мягкие свитера с капюшоном), на которых напечатан флаг Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

На рукавах худи триколор Арцаха с белым ковровым узором изображен между флагами Республики Корея и Швейцарии, пишет Rusarminfo.

Новые худи бренда уже покорили США и Европу.

Бренд HUF был основан в 2002 году любителем скейтбординга из Лос-Анджелеса Кейтом Хуфнагелом.

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Rusarminfo. Флаг Арцаха появился на худи известного американского бренда
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