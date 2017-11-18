Зафиксирован первый в мире случай смерти от передозировки марихуаны

PanARMENIAN.Net - Медики из штата Колорадо (США) утверждают, что зафиксировали первый в мире смертельный случай, вызванный передозировкой марихуаны.

Исследование опубликовано в журнале Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine.

В руки врачей попал 11-месячный ребенок, доставленный в больницу в карете скорой помощи. При проведении тестов выяснилось, что у младенца развился миокардит (поражение сердечной мышцы — ред.). После его смерти в крови и моче обнаружили высокое содержание основного психоактивного компонента марихуаны. Оказалось, что его родители часто употребляли этот наркотик, пишет Lenta.ru со ссылкой на Newsweek.

По словам авторов исследования, о влиянии каннабиса на миокард было известно и раньше, но ни один случай заболевания миокардитом в этом случае не заканчивался смертью.

Медики рассматривают и другие причины, от которых мог умереть ребенок, в том числе вирусы и инфекции.