Зафиксирован первый в мире случай смерти от передозировки марихуаны
18 ноября 2017 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Медики из штата Колорадо (США) утверждают, что зафиксировали первый в мире смертельный случай, вызванный передозировкой марихуаны.
Исследование опубликовано в журнале Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine.
В руки врачей попал 11-месячный ребенок, доставленный в больницу в карете скорой помощи. При проведении тестов выяснилось, что у младенца развился миокардит (поражение сердечной мышцы — ред.). После его смерти в крови и моче обнаружили высокое содержание основного психоактивного компонента марихуаны. Оказалось, что его родители часто употребляли этот наркотик, пишет Lenta.ru со ссылкой на Newsweek.
По словам авторов исследования, о влиянии каннабиса на миокард было известно и раньше, но ни один случай заболевания миокардитом в этом случае не заканчивался смертью.
Медики рассматривают и другие причины, от которых мог умереть ребенок, в том числе вирусы и инфекции.
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Случай не единичный
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