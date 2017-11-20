Президент Карабаха отправился во Францию с рабочим визитом

PanARMENIAN.Net - 19 ноября делегация, возглавляемая президентом Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакяном, прибыла с рабочим визитом во Францию.

В тот же день в Париже Саакян посетил центр организованного Всеармянским фондом «Айастан» фонотона, встретился с сотрудниками местного отделения фонда и юными добровольцами, вовлеченными в процесс сбора средств.

Президент высоко оценил участие французского отделения Всеармянского фонда «Айастан» в деле осуществления разных программ в Арцахе, выразив признательность всем организаторам фонотона за проделанную работу, подчеркнутое отношение к Арцаху, заботу и постоянное содействие.