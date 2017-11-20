Лавров: Россия будет рада видеть Азербайджан в ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Россия будет очень рада видеть Азербайджан в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом на встрече с преподавательско-студенческим составом Азербайджанской дипломатической академии (ADA) сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Евразийский экономический союз является открытым интеграционным союзом. Мы никого не принуждаем к вступлению в эту организации»,- заявил Лавров, пишет АПА.

Он ометил, что они всегда приветствовали вступление новых членов в союз: «В настоящее время рассматривается вопрос вступления Таджикистана в организацию. К нам также поступают обращения от стран, не являющихся членами СНГ. Мы будем очень рады видеть и Азербайджан в этой структуре».

21 ноября в Ереване состоятся встречи Лаврова с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой МИД этой страны Эдвардом Налбандяном, с которыми он рассмотрит широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы.