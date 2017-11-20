Генсек ОБСЕ: Единственное решение карабахского конфликта - возвращение сторон за стол переговоров
20 ноября 2017 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Единственный способ разрешить затянувшийся карабахский конфликт – возвращение сторон за стол переговоров с честными намерениями. Такое заявление сделал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью корреспонденту «Интерфакса».
«Единственный способ разрешить затянувшийся конфликт – возвращение сторон за стол переговоров с честными намерениями. ОБСЕ предоставляет площадку для диалога и поддерживает стороны в достижении долгосрочного мира. А для этого необходима настоящая политическая воля и обязательство сторон»,- отметил он.
По словам Гремингера, только сами стороны конфликта могут достичь мирного урегулирования, ОБСЕ не может навязать разрешение конфликта.
«В этой связи я приветствую встречу между президентами Азербайджана и Армении, которая состоялась 16 октября в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы и которая стала первой прямой встречей на таком уровне более чем за год. В частности, я приветствую тот факт, что президенты договорились принять меры по интенсификации переговорного процесса и снижению напряженности на линии соприкосновения. Крайне необходимо, чтобы стороны в точности придерживались режима прекращения огня, который был установлен в 1994 году»,- заявил генсек.
По его словам, Минская группа под руководством трех сопредседателей остается единственным признанным форматов для сторон и пользуется полным доверием со стороны всех государств-членов ОБСЕ.
«Сопредседатели Минской группы и действующий председатель ОБСЕ через своего личного представителя постоянно находятся в непосредственном контакте со сторонами по вопросу снятия напряженности и продвижению переговорного процесса. Наблюдательные учения, которые регулярно проводит личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, остаются единственной устойчивой мерой укрепления доверия в военной сфере»,- добавил Гремингер.
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