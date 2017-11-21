Объявлено о полном разгроме ИГ в Ираке и Сирии

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) разгромлена в Сирии и Ираке. Об этом заявил 21 ноября президент Ирана Хасан Роухани в эфире телеканала Press TV.

Ранее в этот же день высокопоставленный командир иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани объявил о разгроме террористов, направив сообщение Верховному руководителю Ирана аятолле Хаменеи, пишет Lenta.ru.

По данным Telegram-канала Directorate 4, занимающегося обзором деятельности террористов, террористы продолжают атаковать сирийскую армию из города Абу-Камаль, несмотря на заявления о его освобождении.

19 ноября агентство Reuters сообщило, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем. Впервые сирийские власти объявили о том, что выбили ИГ из Абу-Камаля, 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что штурм города еще даже не начинался.

Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция в Сирии завершается. Об этом он сообщил 20 ноября в Сочи во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.«До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается»,- отметил президент РФ.