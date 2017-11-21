The Week: Поездка в Армению признана «путешествием мечты» недели
21 ноября 2017 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Британское издание The Week назвало Армению лучшим направлением для путешествия мечты на этой неделе. Издание еженедельно выбирает популярные направления для путешествий мечты, пройденные известными путешественниками.
Издание рассказывает о путешествии обозревателя BBC Travel, писателя-фрилансера Бена Лервилла, который, путешествуя по Южному Кавказу, доехал из Грузии до Армении и остановился на ночлег в армянском городе Дилижан.Обозреватель ранее подробно описал свое пребывание в Армении и гостеприимство армян в статье.
Обозреватель написал, что, изучив свой устаревший путеводитель, нашел адрес гостевого дома в Дилижане, который ему удалось с небольшим трудом обнаружить высоко в окрестностях города.
«Дом находился на тихом холме, отгороженный от пыльной дороги металлическими воротами. Я постучал в них, но меня встретила длительная тишина. Я попробовал выкрикнуть здравствуйте по-армянски - оптимистичное «барев дзез», сначала тихо, потом - громче, чувствуя себя глупо. Вскоре послышались шаги, и жещина средних лет в фартуке отворила ворота»,- говорилось в статье.
Далее обозреватель рассказал о гостеприимстве людей, живущих в доме, о том, как он попал на празднование дня рождения дочери хозяйки дома, об армянской еде, домашней фруктовой водке и веселье.
«Я могу сказать так: когда вы встретите гостеприимство в Армении, вы вряд ли его забудете», - завершил обозреватель статью.
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