В РА выпустили почтовый блок с двумя марками к 25-летию армяно-российских дипотношений
21 ноября 2017 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 21 ноября в обращение выходит почтовый блок с двумя марками, посвященный теме «25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией».
На одной из почтовых марок с номиналом 280 драм изображен герб Республики Армения, на другой – герб Российской Федерации. На почтовом блоке представлены здания министерств иностранных дел Армении и России.
Почтовый блок с двумя марками выполнен в цветовой гамме флагов Армении и РФ. Он отпечатан в типографии Cartor вo Франции, тираж почтового блока составляет 20 000 штук.
Автором почтового блока является дизайнер ЗАО «Айпост» Давид Довлатян.
Почтовый блок с двумя марками погасили главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян, министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваан Мартиросян.
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