В Армении похолодает на 12-15 градусов
22 ноября 2017 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Ночью 23-го и 24 ноября в большинстве регионов Армении, днем 23-го и 24 ноября в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, в горных районах и в предгорьях - в виде снега, в долинах - мокрого снега.
25-27 ноября на территории республики ожидается погода без осадков. Ветер северный с порывами до 3-8 м/с.
23-26 ноября температура воздуха постепенно понизится на 12-15 градусов.
В Ереване ночью 23-го и 24 ноября время от времени ожидаются осадки, в высокогорных и низкогорных местах - в виде мокрого снега. Днем 23 и 24 ноября ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика. С 25-27 ожидается погода без осадков.
Самое значимое
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
Partner news
Последние новости
В Google признались в слежке за пользователями Android Чтобы данные собирались при отсутствующей SIM-карте, Android-устройство должно быть подключено к Wi-Fi сети
Deutsche Welle о второй попытке сближения РА и ЕС: Позиция Армении - «и-и» вместо «или-или» Навасардян не исключил, что помешать подписанию документа в Брюсселе именно 24 ноября могла бы пропагандистская атака российских СМИ против решения Армении углублять отношения с ЕС
Энди Серкис снимется в голливудском фильме с Шарлиз Терон Фильм расскажет о журналисте-неудачнике Фреде Фларски (Роген), который решается добиться расположения героини Терон, в которую был влюблен в детстве, когда та его нянчила
Мхитарян - в списке претендентов на включение в символическую команду года УЕФА Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)