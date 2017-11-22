В Армении похолодает на 12-15 градусов

PanARMENIAN.Net - Ночью 23-го и 24 ноября в большинстве регионов Армении, днем 23-го и 24 ноября в областях Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе ожидаются осадки, в горных районах и в предгорьях - в виде снега, в долинах - мокрого снега.

25-27 ноября на территории республики ожидается погода без осадков. Ветер северный с порывами до 3-8 м/с.

23-26 ноября температура воздуха постепенно понизится на 12-15 градусов.

В Ереване ночью 23-го и 24 ноября время от времени ожидаются осадки, в высокогорных и низкогорных местах - в виде мокрого снега. Днем 23 и 24 ноября ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика. С 25-27 ожидается погода без осадков.