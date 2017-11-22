Гражданина Ирана обвинили в краже эпизодов «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Следствие по делу о взломе серверов компании HBO, в результате которого были украдены не вышедшие серии «Игры престолов» и других сериалов телекомпании, а также конфиденциальные данные сотрудников, предъявило обвинения гражданину Ирана в совершении данного преступления.

По версии следствия, Бехзад Месри сказал HBO, что украл 1,5 терабайта данных , и пригрозил опубликовать всю информацию, если компания не выплатит ему $5,5 млн в биткоинах, позже увеличив сумму до $6 млн, пишет BBC.

Следствие отмечает, что Месри является членом связанной с Ираном хакерской группировки Turk Black Hat Security, и ранее работал на иранскую армию, помогая ей в совершении киберопераций.

Среди прочего, Месри удалось похитить конфиденциальные видеофайлы с неопубликованными эпизодами оригинальных телевизионных программ канала HBO - Barry, Ballers, Curb Your Enthusiasm, Room 104, The Deuce, сценарии и резюме сюжетов неопубликованных программ, конфиденциальную контактную информацию об актерах и съемочных группах, имейлы по крайней мере одного сотрудника HBO, финансовые документы, данные доступа к страницам канала HBO в социальных сетях.