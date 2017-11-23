Орбелян организует концерт памяти Хворостовского с участием мировых звезд
23 ноября 2017 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Большой концерт с участием мировых оперных звезд будет организован в память Дмитрия Хворостовского, который скончался 22 ноября. Об этом рассказал художественный руководитель Армянского академического театра оперы и балета имени Спендиарова, главный дирижер Каунасского симфонического оркестра, коллега и друг Хворостовского Константин Орбелян.
«Я не знаю еще, что это будет конкретно, так как только утром (22 ноября - ред.) пришла печальная новость, но это точно будет грандиозное мероприятие, не какого-то локального уровня», - заверил он, передает ТАСС.
«Это мероприятие будет четко и серьезно продумано и исполнено, будут приглашены все коллеги Дмитрия, его прекрасные друзья, певцы мирового класса, которые выступали с ним по всему миру, в Метрополитен-опера, - подчеркнул он. - Это будет что-то обязательно грандиозное, такая задумка есть».
Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Семья Хворостовского 22 ноября подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook.
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