HITC: «Тоттенхэму» стоит следить за ситуацией вокруг Мхитаряна
24 ноября 2017 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Многие фанаты «Манчестер Юнайтед» считают, что клуб может заработать на армянском полузащитнике Генрихе Мхитаряне в 2018 году.
Как отмечает издание HITC, особенно за ситуацией вокруг Мхитаряна следует следить лондонскому «Тоттенхэму».
Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян испытывает проблемы в английском клубе. Через 16 месяцев после перехода в МЮ 28-летний футболист борется за спасение своей карьеры, пишет британское издание The Sun. По данным издания, главный тренер МЮ Жозе Моуриньо, а также его тренерский штаб имеют большие сомнения по поводу Мхитаряна.
В 2016 году, еще до того, как Мхитарян присоединился к «Манчестер Юнайтед», сообщалось, что «Тоттенхэм» стремился заполучить его после того, как он стал автором 11 голов и 15 голевых передач в составе «Боруссии» в сезоне 2015-16.
Издание сообщает, что возможно МЮ и не захочет продавать Мхитаряна соперникам, если вообще планирует расставаться с 28-летним игроком, однако отмечается, что«Тоттенхэму» не помешает следить за ситуацией как сцелью возможной покупки армянского футболиста, так и обмена его на защитника клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Дэнни Роуза.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции Антуана Гризманна в качестве возможной замены полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна.
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Отмечается, что английский клуб уже давно следит за Гризманном, однако ему не удалось увести футболиста у «Атлетико Мадрид»
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Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
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