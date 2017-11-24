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HITC: «Тоттенхэму» стоит следить за ситуацией вокруг Мхитаряна

HITC: «Тоттенхэму» стоит следить за ситуацией вокруг Мхитаряна
24 ноября 2017 - 14:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Многие фанаты «Манчестер Юнайтед» считают, что клуб может заработать на армянском полузащитнике Генрихе Мхитаряне в 2018 году.

Как отмечает издание HITC, особенно за ситуацией вокруг Мхитаряна следует следить лондонскому «Тоттенхэму».

Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян испытывает проблемы в английском клубе. Через 16 месяцев после перехода в МЮ 28-летний футболист борется за спасение своей карьеры, пишет британское издание The Sun. По данным издания, главный тренер МЮ Жозе Моуриньо, а также его тренерский штаб имеют большие сомнения по поводу Мхитаряна.

В 2016 году, еще до того, как Мхитарян присоединился к «Манчестер Юнайтед», сообщалось, что «Тоттенхэм» стремился заполучить его после того, как он стал автором 11 голов и 15 голевых передач в составе «Боруссии» в сезоне 2015-16.

Издание сообщает, что возможно МЮ и не захочет продавать Мхитаряна соперникам, если вообще планирует расставаться с 28-летним игроком, однако отмечается, что«Тоттенхэму» не помешает следить за ситуацией как сцелью возможной покупки армянского футболиста, так и обмена его на защитника клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Дэнни Роуза.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции Антуана Гризманна в качестве возможной замены полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна.

Ссылки по теме:
HITC. After 2016 links, Tottenham should keep tabs on Henrikh Mkhitaryan's situation under Jose Mourinho
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