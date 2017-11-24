Deutsche Welle: Подписание соглашения ЕС-Армения станет самым громким событием саммита в Брюсселе
24 ноября 2017 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 ноября пройдет пятый саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе. Самым громким событием саммита в Брюсселе может стать подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, пишет Deutsche Welle.
Программа ЕС «Восточное партнерство» была запущена в 2009 году с целью углубления политических и экономических связей шести стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины - с Евросоюзом.
Все собеседники издания в Брюсселе указывают на то, что ярких политических заявлений на саммите не будет, кроме подписания нового соглашения с Арменией.Этот документ должен усилить сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля. ЕС называет соглашение «амбициозным», однако, как поясняет эксперт брюссельского аналитического центра CEPS Грант Костаньян, оно менее амбициозное, чем договор об ассоциации. В первую очередь, это касается торговли, ведь Армения входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
«Мы пошли на многое, чтобы этот договор был совместим с обязательствами Армении в рамках ЕАЭС», - отмечает источник DW в ЕС.
Находящийся с рабочим визитом в Бельгии президент Армении Серж Саргсян в Брюсселе принял участие в саммите Европейской народной партии (ЕНП). Саргсян в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с королем Бельгии Филиппом.
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