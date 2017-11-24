PanARMENIAN.Net - В Брюсселе обеспокоены проблемами с защитой прав человека и свободой СМИ в Азербайджане, пишет Deutsche Welle.

24 ноября пройдет пятый саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе, в рамках которого может быть подписано соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией.

Программа ЕС «Восточное партнерство» была запущена в 2009 году с целью углубления политических и экономических связей шести стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины - с Евросоюзом.

На саммите также будут обсуждаться отношения Азербайджана с ЕС. Между ЕС и Азербайджаном переговоры о новом рамочном соглашении пока только ведутся. При этом в Брюсселе часто указывают на проблемы с защитой прав человека и свободой СМИ в Азербайджане, отмечает издание.

О том, что в Азербайджане систематически нарушаются права человека и собственности, не раз заявляли международные организации. В «Индексе прав собственности» Международного альянса прав собственности Азербайджан занимает 115-е место из 127 стран списка. А в индексе «Состояние свободы в мире» организации Freedom House Азербайджан находится на 188-м месте из 210.