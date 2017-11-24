В Брюсселе обеспокоены проблемами с защитой прав человека и свободой СМИ в Азербайджане
24 ноября 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Брюсселе обеспокоены проблемами с защитой прав человека и свободой СМИ в Азербайджане, пишет Deutsche Welle.
24 ноября пройдет пятый саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе, в рамках которого может быть подписано соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией.
Программа ЕС «Восточное партнерство» была запущена в 2009 году с целью углубления политических и экономических связей шести стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины - с Евросоюзом.
На саммите также будут обсуждаться отношения Азербайджана с ЕС. Между ЕС и Азербайджаном переговоры о новом рамочном соглашении пока только ведутся. При этом в Брюсселе часто указывают на проблемы с защитой прав человека и свободой СМИ в Азербайджане, отмечает издание.
О том, что в Азербайджане систематически нарушаются права человека и собственности, не раз заявляли международные организации. В «Индексе прав собственности» Международного альянса прав собственности Азербайджан занимает 115-е место из 127 стран списка. А в индексе «Состояние свободы в мире» организации Freedom House Азербайджан находится на 188-м месте из 210.
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