Взрыв в Египте: Более 80 человек погибли
24 ноября 2017 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - При взрыве в мечети на севере Синайского полуострова в Египте погибли более 80 человек, десятки пострадали.
Минздрав пока не подтверждает данные по жертвам. Телеканал Nile News сообщает о 150 пострадавших, среди которых много детей.
Террористы ворвались в мечеть неподалеку от города Эль-Ариш во время пятничной молитвы. Боевики подорвали там бомбу, а затем открыли огонь по выбегавшим из помещения людям, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство МЕНА.
По некоторым данным, террористы обстреливали даже машины скорой, вывозившие раненых с места взрыва. Силовики оцепили район. Идет розыск нападавших.
Президент Египта собирает экстренное совещание с профильными министрами для оценки ситуации.
Боевики регулярно совершают нападения на севере Синая. Власти страны уже более трех лет ведут там антитеррористическую операцию. В последнее время от действий экстремистов в регионе погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
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Случай не единичный
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