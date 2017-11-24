Взрыв в Египте: Более 80 человек погибли

PanARMENIAN.Net - При взрыве в мечети на севере Синайского полуострова в Египте погибли более 80 человек, десятки пострадали.

Минздрав пока не подтверждает данные по жертвам. Телеканал Nile News сообщает о 150 пострадавших, среди которых много детей.

Террористы ворвались в мечеть неподалеку от города Эль-Ариш во время пятничной молитвы. Боевики подорвали там бомбу, а затем открыли огонь по выбегавшим из помещения людям, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство МЕНА.

По некоторым данным, террористы обстреливали даже машины скорой, вывозившие раненых с места взрыва. Силовики оцепили район. Идет розыск нападавших.

Президент Египта собирает экстренное совещание с профильными министрами для оценки ситуации.

Боевики регулярно совершают нападения на севере Синая. Власти страны уже более трех лет ведут там антитеррористическую операцию. В последнее время от действий экстремистов в регионе погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.