Моуринью раскритиковал игру Мхитаряна в последних матчах
25 ноября 2017 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.
«Мне не понравились выступления Мхитаряна в последних матчах. Речь идет не о двух или трех играх, а о четырех или пяти. Он хорошо начал сезон, а затем шаг за шагом стал исчезать. Его уровень выступлений постепенно становился все хуже с точки зрения голов, результативных передач, высокого прессинга, перехвата мяча на поле соперника и пользы, которую должен приносить команде игрок под десятым номером. Этого было достаточно, чтобы предоставить шанс другим игрокам. Каждый заслуживает шанса – все просто», — заявил Моуринью, пишет Championat.com со ссылкой на ESPN FC.
Мхитарян принял участие в 15 матчах за «МЮ» в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, забив два гола и отдав пять результативных передач.
Ранее сообщалось, чтолондонский «Тоттенхэм» может быть заинтересован в покупке Мхитаряна.
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