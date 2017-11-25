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Моуринью раскритиковал игру Мхитаряна в последних матчах

Моуринью раскритиковал игру Мхитаряна в последних матчах
25 ноября 2017 - 11:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что по ходу нынешнего сезона полузащитник команды и сборной Армении Генрих Мхитарян сбавил с точки зрения уровня выступлений.

«Мне не понравились выступления Мхитаряна в последних матчах. Речь идет не о двух или трех играх, а о четырех или пяти. Он хорошо начал сезон, а затем шаг за шагом стал исчезать. Его уровень выступлений постепенно становился все хуже с точки зрения голов, результативных передач, высокого прессинга, перехвата мяча на поле соперника и пользы, которую должен приносить команде игрок под десятым номером. Этого было достаточно, чтобы предоставить шанс другим игрокам. Каждый заслуживает шанса – все просто», — заявил Моуринью, пишет Championat.com со ссылкой на ESPN FC.

Мхитарян принял участие в 15 матчах за «МЮ» в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, забив два гола и отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, чтолондонский «Тоттенхэм» может быть заинтересован в покупке Мхитаряна.

Ссылки по теме:
Championat.com: Моуринью: Мхитарян хорошо начал сезон, а затем исчез
The Times. I’d rather have Pep Guardiola as Manchester United boss, says Eric Cantona
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