Состояние основателя Amazon в «черную пятницу» превысило $100 млрд
25 ноября 2017 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса в «черную пятницу» 24 ноября превысило 100 миллиардов долларов.
В результате роста акций Amazon на два процента на фоне распродаж состояние Безоса выросла на 2,4 миллиарда долларов — до 100,3 миллиарда, пишет Meduza со ссылкой на Bloomberg.
Издание называет Безоса первым с 1999 года человеком, состояние которого превысило 100 миллиардов. Предыдущим был основатель Microsoft Билл Гейтс. За последний год состояние Безоса выросло на 32,6 миллиарда.
В 2017 году Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, обогнав Билла Гейтса.
Издание отмечает, что Джефф Безос, в отличие от многих других предпринимателей, тратит сравнительно немного на благотворительность. По подсчетам агентства, без трат на благотворительность состояние Билла Гейтса было бы не 86,8 миллиарда долларов, а более 150 миллиардов.
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