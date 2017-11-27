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«Мисс Вселенной» стала тренер по самообороне для женщин из Южной Африки

«Мисс Вселенной» стала тренер по самообороне для женщин из Южной Африки
27 ноября 2017 - 10:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Титул «мисс Вселенная» завоевала представительница Южной Африки Деми-Ли Нель-Питерс. Об этом было объявлено 27 ноября в Лас-Вегасе.

Второе место заняла представительница Колумбии Лаура Гонзалес, третье - Давина Бенет из Ямайки, пишет Deutsche Welle.

Победительнице конкурса Деми-Ли Нель-Питерс 22 года, она изучала бизнес-менеджмент в Северо-Западном университете. Нель-Питерс также помогает обучать женщин самообороне и готовится к карьере актрисы.

«Как «Мисс Вселенная» вы должны быть уверены в том, кто вы как личность. И «Мисс Вселенная» - это женщина, которая преодолела многие страхи, и тем самым она может помочь многим женщинам справиться со своими страхами», - сказала Деми-Ли Нель-Питерс.

Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года. С 1996 по 2015 годы конкурс красоты принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу.

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Deutsche Welle: "Мисс Вселенной" стала тренер по самообороне для женщин
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