Биткоин впервые преодолел отметку в $9000: Курс приближается к $10.000

PanARMENIAN.Net - Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) 26 ноября обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 9495 долларов. Утром 27 ноября курс приближался к десяти тысячам, следует из данных торгов.

По состоянию на 9:24 (по Еревану), биткоин на бирже Bitfinex рос на 3,05% и торговался в районе 9,6 тысячи долларов. Ранее валюта достигала отметки в 9724 доллара. На бирже OKCoin курс поднимался на 3,61%, до 9,7 тысячи долларов, на Poloniex — на 2,58%, до 9,5 тысячи долларов, пишет РИА Новости.

По мнению аналитиков, к увеличению стоимости валюты привело растущее внимание к ней как со стороны исполнительных директоров крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит, так и небольших венчурных компаний.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в октябре заявила, что центральным банкам и регуляторам настало время всерьез отнестись к криптовалютам. Новые финансово-технические продукты уже интегрировались в глобальную платежную систему, и игнорировать их было бы рискованно, подчеркнула она. Лагард не исключила, что МВФ может разработать собственную криптовалюту.