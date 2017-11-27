Месси впервые за 7 лет не забил в 6 матчах подряд

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил мяч в ворота «Валенсии», но арбитр не зафиксировал взятие ворот. Он посчитал, что мяч не полностью пересек линию ворот, но это никак.

Таким обраом, безголевая серия аргентинца во всех турнирах продлилась до 6 игр (5 в составе «Барселоны», 1 – в футболке сборной). Последний мяч Месси забил 28 октября в ворота «Атлетика», пишетEurosport.

В последний раз Лионель Месси не забивал в 6 матчах подряд летом 2010 года. Тогда его безголевая серия продлилась до 7 встреч. 6 из тех 7 встреч Месси сыграл за сборную.