Месси впервые за 7 лет не забил в 6 матчах подряд
27 ноября 2017 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил мяч в ворота «Валенсии», но арбитр не зафиксировал взятие ворот. Он посчитал, что мяч не полностью пересек линию ворот, но это никак.
Таким обраом, безголевая серия аргентинца во всех турнирах продлилась до 6 игр (5 в составе «Барселоны», 1 – в футболке сборной). Последний мяч Месси забил 28 октября в ворота «Атлетика», пишетEurosport.
В последний раз Лионель Месси не забивал в 6 матчах подряд летом 2010 года. Тогда его безголевая серия продлилась до 7 встреч. 6 из тех 7 встреч Месси сыграл за сборную.
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