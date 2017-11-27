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Команда Америабанка выиграла международный онлайн-конкурс

Команда Америабанка выиграла международный онлайн-конкурс
27 ноября 2017 - 18:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Команда Америабанк выиграла 8-й международный онлайн-конкурс (Virtual Banking) по управлению активами и обязательствами, проводящийся между банками. Финальный тур состоялся 23 ноября в Гааге.

Конкурс был связан с вопросами эффективного управления активами и обязательствами, а также рисками в банках, и преследовал цельсодействовать развитию знаний в финансово-банковской системе и повышению уровня профессионализма, передаче альтернативных и инновационных знаний, обмену международным опытом, укреплению и развитию управления рисками в банках.

Конкурс был организован Нидерландским банком развития - FMO, DEG - членом KfW Bankengruppe (банковская группа KfW), французским агентством развития PROPARCO и группой SimArch.

Торжественная церемония награждения состоялась в штаб-квартире FMO. Вторая премия была присуждена команде компании Supervielle (Аргентина), третье место заняла команда Ficohsa (Гондурас), а команда Bancop SA (Парагвай) заняла четвертое место.

С самого начала в конкурсе участвовали 30 банков из регионов Африки, Азии, Латинской Америки, Европы и Центральной Азии.

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.

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