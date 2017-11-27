Создано специальное устройство для зависимых от телефона
27 ноября 2017 - 19:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Австрийский дизайнер Клеменс Шиллингер придумал The Substitute Phone — черный пластиковый блок, имитирующий телефон, для тех, кто привык постоянно держать настоящий телефон в руках.
У The Substitute Phone несколько моделей; они различаются расположением каменных шариков, которые повторяют самые распространенные жесты — свайп, разблокировка экрана, пролистывание страниц, масштабирование и другие, пишет Meduza.
Пластиковый блок весит как обычный смартфон. По словам Шилленгера, его изобретение пригодится людям, которые хватаются за телефон, когда им скучно — например, в метро и в очередях.
Дизайнер пообещал, что The Substitute Phone поступят в продажу, однако не уточнил, когда именно. Сколько будет стоить имитатор телефона, неизвестно.
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Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
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