Создано специальное устройство для зависимых от телефона

PanARMENIAN.Net - Австрийский дизайнер Клеменс Шиллингер придумал The Substitute Phone — черный пластиковый блок, имитирующий телефон, для тех, кто привык постоянно держать настоящий телефон в руках.

У The Substitute Phone несколько моделей; они различаются расположением каменных шариков, которые повторяют самые распространенные жесты — свайп, разблокировка экрана, пролистывание страниц, масштабирование и другие, пишет Meduza.

Пластиковый блок весит как обычный смартфон. По словам Шилленгера, его изобретение пригодится людям, которые хватаются за телефон, когда им скучно — например, в метро и в очередях.

Дизайнер пообещал, что The Substitute Phone поступят в продажу, однако не уточнил, когда именно. Сколько будет стоить имитатор телефона, неизвестно.