Свитальский: ЕС может либерализовать визовый режим с Арменией до 2020 года

PanARMENIAN.Net - Либерализация Евросоюзом визового режима с Арменией может произойти до 2020 года. Об этом журналистам сообщил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

По его словам, в подписанном 24 ноября между Арменией и ЕС рамочном соглашении «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве» четко оговорены условия либерализации визового режима. Он отметил, что с этой целью должны быть осуществлены правовые, административные и институциональные реформы, требующие длительной работы.

«Мы с нашими коллегами сделаем все, чтобы воплотить в жизнь это соглашение, важное для обеих сторон», — сказал Свитальский, пишет Sputnik-Армения.

Посол ЕС выразил надежду, что со временем все граждане Армении получат пользу от подписания соглашения и нового формата развивающихся отношений.Свитальский также подчеркнул, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС учитывает все обязательства, которые Армения взяла на себя в рамках других форматов сотрудничества.

«Это соглашение было подписано с учетом существования другого интеграционного проекта. Хотя у нас есть соглашения о партнерстве и сотрудничестве с другими странами, например, PCA + (Partnership and Cooperation Agreement) с Казахстаном, но соглашение с Арменией более амбициозное и предметное»,- подчеркнул Свитальский, добавив, что оно направлено на создание безопасной и дружественной среды.

Армения и Евросоюз 24 ноября в рамках пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны парафировали 21 марта 2017 года. Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.