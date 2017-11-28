Свитальский: ЕС может либерализовать визовый режим с Арменией до 2020 года
28 ноября 2017 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Либерализация Евросоюзом визового режима с Арменией может произойти до 2020 года. Об этом журналистам сообщил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.
По его словам, в подписанном 24 ноября между Арменией и ЕС рамочном соглашении «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве» четко оговорены условия либерализации визового режима. Он отметил, что с этой целью должны быть осуществлены правовые, административные и институциональные реформы, требующие длительной работы.
«Мы с нашими коллегами сделаем все, чтобы воплотить в жизнь это соглашение, важное для обеих сторон», — сказал Свитальский, пишет Sputnik-Армения.
Посол ЕС выразил надежду, что со временем все граждане Армении получат пользу от подписания соглашения и нового формата развивающихся отношений.Свитальский также подчеркнул, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС учитывает все обязательства, которые Армения взяла на себя в рамках других форматов сотрудничества.
«Это соглашение было подписано с учетом существования другого интеграционного проекта. Хотя у нас есть соглашения о партнерстве и сотрудничестве с другими странами, например, PCA + (Partnership and Cooperation Agreement) с Казахстаном, но соглашение с Арменией более амбициозное и предметное»,- подчеркнул Свитальский, добавив, что оно направлено на создание безопасной и дружественной среды.
Армения и Евросоюз 24 ноября в рамках пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны парафировали 21 марта 2017 года. Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Самое значимое
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армянин из Греции выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу В ходе чемпионата Джанигян в категории 56 кг одержал победу над соперниками из Израиля и Колумбии, а в финале победил спортсмена из Казахстана
«Я - армянин, он - армянин»: Фото Галустяна сняли с шашлычной в Челябинской области «Он мне всегда нравился. Я армянин, он армянин. Было приятно, что есть у нас такие талантливые люди», — отметил Карен
Во ВКонтакте появилась возможность редактировать отправленные сообщения Редактирование личных сообщений доступно в течение 24 часов после отправки. После правки у обновленных сообщений появится отметка «ред.»
Турция ищет трех сбежавших из страны через Армению экс-прокуроров В списке фигурируют Зекерия Оз, Джеляль Кара и Мехмет Йузгеч. Все они подозреваются в причастности к организации ФЕТО