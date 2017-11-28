В РФ введут систему tax free: Она не распространится на граждан Армении

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранцам. Tax free будет действовать для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в России товаров.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующая статья внесена в Налоговый кодекс.

В силу эта норма, как уточняется в документе, вступит спустя месяц после опубликования, 27 декабря. Однако полностью система согласно закону начнет свою работу не ранее 1 января 2018 года, когда в России стартует очередной налоговый период по НДС.

Воспользоваться системой tax free по закону смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Это означает, что система не распространяется на граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Они смогут рассчитывать на компенсацию, равную сумме НДС в размере 18%, за вычетом комиссии оператора tax free. При этом сумма покупки, как уточняется в документе, должна составлять не менее 10.000 рублей с учетом налога.

Для получения компенсации необходимо при совершении покупки выписать документ — чек tax free и затем предоставить в налоговый орган. Возмещение можно будет получить двумя способами — через оператора, который возьмет на себя взаимодействие с магазином и перечисление иностранному гражданину суммы уплаченных им налогов, или же напрямую через магазин, участвующий в этой системе.