В РФ введут систему tax free: Она не распространится на граждан Армении
28 ноября 2017 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранцам. Tax free будет действовать для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в России товаров.
Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующая статья внесена в Налоговый кодекс.
В силу эта норма, как уточняется в документе, вступит спустя месяц после опубликования, 27 декабря. Однако полностью система согласно закону начнет свою работу не ранее 1 января 2018 года, когда в России стартует очередной налоговый период по НДС.
Воспользоваться системой tax free по закону смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Это означает, что система не распространяется на граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Они смогут рассчитывать на компенсацию, равную сумме НДС в размере 18%, за вычетом комиссии оператора tax free. При этом сумма покупки, как уточняется в документе, должна составлять не менее 10.000 рублей с учетом налога.
Для получения компенсации необходимо при совершении покупки выписать документ — чек tax free и затем предоставить в налоговый орган. Возмещение можно будет получить двумя способами — через оператора, который возьмет на себя взаимодействие с магазином и перечисление иностранному гражданину суммы уплаченных им налогов, или же напрямую через магазин, участвующий в этой системе.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Partner news
Последние новости
Армянин из Греции выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу В ходе чемпионата Джанигян в категории 56 кг одержал победу над соперниками из Израиля и Колумбии, а в финале победил спортсмена из Казахстана
Во ВКонтакте появилась возможность редактировать отправленные сообщения Редактирование личных сообщений доступно в течение 24 часов после отправки. После правки у обновленных сообщений появится отметка «ред.»
В Google научили телефон определять взгляды посторонних на экран (видео) Телефоны Google Pixel с такой технологией, используя фронтальную камеру и систему управления движениями глаз, смогут определять, что в экран смотрит кто-то кроме владельца устройства
Азербайджан не принял кандидатуру нового посла РФ из-за его «проармянской позиции» Ранее президент России Владимир Путин отозвал Владимира Дорохина с должности посла в Азербайджане