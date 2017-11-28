Турция ищет трех сбежавших из страны через Армению экс-прокуроров

PanARMENIAN.Net - Верховный суд Турции передал в Интерпол досье на троих бывших прокуроров с требованием объявить их в международный розыск. В списке фигурируют Зекерия Оз, Джеляль Кара и Мехмет Йузгеч. Все они подозреваются в причастности к организации ФЕТО.

Бывшие прокуроры покинули Турцию еще в 2015 году и через Грузию и Армению отправились в Германию. Анкара направляла Берлину документы с требованием об экстрадиции беглецов, однако ответа не получила.

По мнению турецких властей, задачей этого тайного общества, возглавляемого оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, был захват власти в стране. Все перечисленные в списке прокуроры вели дело, связанное с коррупцией в высших эшелонах власти, пишет «Российская газета».

В 2013 году под подозрение попали даже члены семьи президента, в частности его сын Биляль Эрдоган.

Дело получило серьезный резонанс, в результате которого четыре министра, проходившие в качестве подозреваемых, были вынуждены подать в отставку, включая министра внутренних дел. Обвиняемым инкриминировали махинации с тендерами, превышение должностных полномочий, получение взяток и так далее. Однако в 2014 году было принято решение о том, что достаточных доказательств нет, как и нет оснований для дальнейшего уголовного преследования фигурантов. Позже сами прокуроры, которые вели данное дело, переквалифицировались в обвиняемых. Заявителями выступили чиновники высшего ранга, включая президента страны, премьер-министра, вице-премьера, нескольких министров и других бывших и действующих чиновников.

В Турции считают, что именно организация ФЕТО стоит за попыткой госпереворота и покушением на президента, предпринятыми в июле 2016 года. После этого руководство страны развернуло масштабную кампанию по борьбе со всеми членами этой организации, проникшими в политические, судебные и военные структуры страны. К настоящему моменту арестовано уже более 113 тысяч госслужащих и военных, которые, как считается, имели отношение к организации Гюлена и были причастны к попытке госпереворота.