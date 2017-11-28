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Во ВКонтакте появилась возможность редактировать отправленные сообщения

Во ВКонтакте появилась возможность редактировать отправленные сообщения
28 ноября 2017 - 13:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о запуске обновленного сервиса сообщений. Теперь у пользователей появилась возможность редактировать сообщения, а создатели групповых чатов могут создавать ссылки для вступления в беседу.

Редактирование личных сообщений доступно в течение 24 часов после отправки. После правки у обновленных сообщений появится отметка «ред.», пишет Ferra.ru.

Для редактирования нужно нажать на иконку с карандашом в полной и мобильной версиях сайта. Пользователи Android уже могут видеть результаты изменения сообщений. Как обещают разработчики, полная поддержка нововведения появится в ближайших обновлениях официальных приложений VK.

Кроме того, теперь для добавления пользователя в чат необязательно предварительно добавлять его в друзья — вместо этого можно создать ссылку для приглашения. Функция доступна для создателей беседы в меню. По полученной ссылке к чату сможет присоединиться любой пользователь. Если ссылку аннулировать, приглашения перестанут работать. На данный момент создавать такие ссылки можно в полной версии сайта и на m.vk.com, при этом вступить в беседу можно с любого устройства.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Во ВКонтакте разрешили редактировать сообщения
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