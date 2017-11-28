«Я - армянин, он - армянин»: Фото Галустяна сняли с шашлычной в Челябинской области

PanARMENIAN.Net - Владелец шашлычной в Копейске (Челябинская область) по имени Карен убрал рекламный плакат с изображением шоумена Михаила Галустяна после того, как бывший КВНщик обратился в антимонопольную службу и потребовал убрать рекламу, потому что «добро» на это он не давал.

Баннер на стене шашлычной в Копейске украшала фотография Галустяна. Он был изображен в поварском одеянии и, широко улыбаясь, приглашал отведать шашлык и шаурму на углях.

По словам хозяина шашлычной, инцидент произошел из-за «каких-то интриг». «Где я и где Галустян. Значит, ему кто-то рассказал о маленькой шашлычной в небольшом городке», — отметил предприниматель, пишет «Комсомольская правда Челябинск».

Хозяин кафе разместил изображение артиста потому, что уважает своего земляка. «Он мне всегда нравился. Я армянин, он армянин. Было приятно, что есть у нас такие талантливые люди», — отметил Карен.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может обязать хозяина кафе выплатить штраф, а Михаил Галустян — потребовать компенсацию морального вреда и убытков, отмечает издание. Это связано с тем, что владелец шашлычной прилично сэкономил, не заключив с артистом официальный договор.

27 ноября управление ФАС по Челябинской области сообщило, что в ведомство обратился Галустян. Он пожаловался на несанкционированное использование своего изображения в рекламе заведения быстрого питания.