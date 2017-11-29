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В ряде областей Армении идет снег: Закрытых дорог нет

В ряде областей Армении идет снег: Закрытых дорог нет
29 ноября 2017 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - 29 ноября, по состоянию на 10:00 (по Еревану), закрытых и труднопроходимых трасс на территории Армении нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

В Котайкской и Ширакской областях, городах Талин и Апаран Арагацотнской области, Арагаце, городе Спитак Лорийской области идет снег.

Днем 30 ноября, а также 1 и 3 декабря на территории Армении прогнозируется погода без осадков. Во второй половине дня 29 декабря, а также ночью 30 декабря в большинстве регионов республики ожидаются осадки.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами. По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.

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