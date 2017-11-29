В Армении могут провести исследования памятников кыпчакского языка
29 ноября 2017 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователям нужно изучать памятники кыпчакского языка, которые находятся в Армении, на научно-методологической основе. Такое мнение высказал посол Республики Казахстан в Республике Армения Тимур Уразаев в ходе брифинга в Астане.
«В Армении есть такой уникальный музей и одновременно научно-исследовательский институт «Матенадаран». Музей - институт древних рукописей, в котором хранится по разным оценкам 10-12 тысяч разных видов рукописей. Там сохранились памятники письменности кыпчакского языка. Неоднократно наши казахстанские официальные делегации на высоком уровне, в частности, глава государства, будучи в Армении, были ознакомлены с этими памятниками письменности. Это тексты на кыпчакском языке, написанные армянской графикой», - сказал Уразаев, пишет Kazinform.
Он отметил, что, судя по исследованиям, в некоторых областях Армении прошел достаточно значительный период жизни кыпчакских племен, и изучение сохранившихся памятников может раскрыть более полную информацию об этих событиях.
«Есть разные названия, говорят, кыпчакские армяне, армянские кыпчаки. Мы, в первую очередь, говорим, наверное, об осколках кыпчакских племен, которые после разгромной войны с монголо-татарами осели не только на территории Армянского нагорья, но и в районах Поволжья и даже Южной Украины. Одновременно мы говорим и о тех армянах, которые в силу торгово-экономических связей с половцами, стали носителями этого кыпчакского языка. Поэтому этим вопросом нужно очень серьезно заниматься на научно-методологической основе», - отметил Уразаев.
Кыпчакский язык — ныне мертвый язык кыпчаков. Относится к тюркским языкам. Был распространен в регионах Евразии, известных под общим названием Дешт-и-Кыпчак. Начиная с XIII века являлся языком межэтнического общения в Золотой Орде; позже лег в основу крымскотатарского, татарского, башкирского, казахского, карачаево-балкарского, кумыкского, ногайского, каракалпакского и некоторых других языков.
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